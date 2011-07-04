Оппозиция не допустит принятия "антинародных реформ" – Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО подчеркивает, что оппозиция не допустит принятия важных законов с нарушением Конституции и законодательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал на пресс-конференции.

«Мы не допустим, чтобы происходило голосование в полупустом зале», - сказал он.

Вице-спикер подчеркнул, что в последнюю пленарную неделю на этой сессии власть пытается легализовать «пять антинародных реформ». В ВР запланировано рассмотреть законопроекты о пенсионной реформе, реформе в сфере здравоохранения, земельной реформе, а также о сокращении социальных льгот для участников войны и афганцев.

Он отметил, что пятой реформой является налоговая, то есть внесение изменений в Налоговый кодекс. При этом вице-спикер добавил, что оппозиция в целом приветствует такие изменения, но приложит все усилия, чтобы они принимались в соответствии с законодательством, без нарушений.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день большинство в парламенте не готово вернуться к предложению относительно личного голосования каждого народного депутата по всем вопросам повестки дня. Он пообещал, что оппозиция будет делать все для того, чтобы депутаты лично голосовали за законопроекты, в частности, за важнейшие.

«Мы найдем такую формулу, когда не числом, а умением будем действовать в парламенте», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что фракция "БЮТ- Батьківщина" на этой неделе в полном составе будет находиться на заседаниях Печерского райсуда Киева по делу против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, но когда парламент будет рассматривать ключевые законопроекты, «бютовцы» будут находиться в сессионном зале, чтобы не допустить нарушений законодательства.