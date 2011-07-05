6 июля перед Администрацией Президента чернобыльцы проведут акцию протеста

Около 100 представителей чернобыльских организаций Харькова отправились на всеукраинскую акцию протеста в Киев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель харьковского общественного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский Спас» Борис КОРОТКОВ.

По его словам, 6 июля перед Администрацией Президента Украины чернобыльцы устраивают акцию протеста против принятия законопроекта № 7562 о гарантиях государства относительно выполнении решений суда, в соответствии с которым размер пенсий чернобыльцев, детей войны и военных пенсионеров будет определяться не законодательно, а соответствующим постановлением Кабинета министров Украины.

Б.КОРОТКОВ выразил опасение, что правительство уменьшит размер социального обеспечения отмеченных категорий граждан, если законопроект № 7562, который планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины 7 июля, будет принят.

Он заметил, что в Киев харьковские чернобыльцы отправятся на автомобилях и поездах, и будут принимать участие в акции протеста один день.

Как сообщал УНИАН, с 26 января по 14 февраля в Харькове представители чернобыльских ветеранских организаций проводили митинг с требованием сберечь их социальные льготы. Участники акции требовали не принимать зарегистрированный 14 января в Верховной Раде законопроект № 7562.