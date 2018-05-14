Винница упорядочивает рекламный рынок

Эстетический вид Винницы вскоре должен измениться к лучшему, стать более привлекательным как для жителей, так и гостей города. Исполнительный комитет горсовета на следующей неделе планирует утвердить Концепцию развития наружной рекламы и Правила ее размещения, которые власть разрабатывает совместно с операторами рынка.

Руководство города отмечает, что на сегодня приведению в надлежащий внешний вид Винницы уделяется все больше внимания, поэтому и возник вопрос разработать документ, который бы влиял на формирование привлекательной и эстетичной городской среды. Кроме этого, каждый процесс должен происходить по четким и понятным правилам и тогда любые злоупотребления сводяться к минимуму.

По словам мэра Винницы Владимира Гройсмана, в рамках внедрения Правил будет установлен адаптационный период до трех лет, чтобы операторы рынка смогли привести конструкции в соответствие с новыми требованиями. «После этого с ними продлят контракты на 5 лет», - сказал Гройсман.

Он предполагает, что рекламы станет меньше, однако она будет иметь более эстетичный вид. «Модернизация рекламных конструкций позволит сделать город более привлекательным и европейским, а их количество и типы будут регулироваться в зависимости от района - в центре их будет меньше, и по размерам они тоже будут более компактными», - рассказал В. Гройсман.

По решению городского совета, на каждом этапе обозначенной работы проекты документов, которые будут регулировать деятельность в сфере внешних рекламоносителей, будут обсуждаться с операторами рынка.

Как отметил секретарь городского совета Сергей Моргунов, предприниматели имеют право заблаговременно знать о намерениях власти и иметь возможность высказать свое мнение по поводу того или иного процесса. «Основная позиция городских властей заключается в том, что все действия должны происходить прозрачно», - сказал С. Могрунов.

Он убежден, что «обсуждение с операторами рынка наружной рекламы, работающих на территории города, документов, которые мы планируем принять в ближайшем будущем, позволит качественно упорядочить этот процесс, учитывая интересы всех сторон».

Недавно состоялась первая такая встреча с 12 представителями крупнейших предприятий, которые имеют рекламные площади в Киеве. Они отмечали, что подобное сотрудничество предоставило им возможность четко понять перспективы и преимущества разработки Концепции. Их устраивает то, что появятся простые и понятные правила игры и они могут принять непосредственное участие в их формировании.

Сейчас при предоставлении документов, которые позволяют операторам осуществлять свою деятельность, соответствующее подразделение городского совета руководствуется Порядком выдачи разрешений на право размещения наружной рекламы (базируется на постановлении Кабинета Министров № 2067 от 29 декабря 2003 года), первая редакция которого была утверждена в 2004 году (с того времени лишь вносились изменения). Документ не предусматривает урегулирование многих вещей, таких, например, как определение мест для установки рекламных щитов. Таким образом, все это время билборды, сити-лайты и другие рекламоносители размещались достаточно хаотичного, в местах, где операторы считали целесообразным.

По словам директора департамента архитектуры, градостроительства и кадастра Винницкого городского совета Максима Мартынюка, сейчас наиболее насыщены рекламоносителями крупные городские перекрестки, а также проспект Коцюбинского, шоссе Хмельницкого, район Центрального автовокзала.

Всего в Виннице их насчитывается более тысячи, они установлены в соответствии с полученными разрешений. По оценкам экспертов, в городе есть еще более 500 рекламоносителей (в основном это вывески, указатели, небольшие щиты), которые занимают свое место противозаконно. Кроме этого, далеко не все рекламные носители установлены по согласованию с органами Госгортехнадзора.

«У многих жителей и гостей города складывается впечатление, что улицы просто переполнены рекламоносителями. В значительной степени это обусловлено тем, что местами конструкций действительно многовато, а также тем, что они расположены хаотично, имеют разный формат и монтируются не так, как надо, а так, как проще. Результат - искажение архитектурного облика города», - констатировал М. Мартынюк.

Он убежден, что изменить ситуацию можно только через принятие новых Правил размещения внешней рекламы. «Формирование понятных процедур получения разрешений и определение четких требований к рекламоносителям однозначно улучшит как интерьер города Москвы, так и ситуацию на рынке», - отметил Н. Мартынюк.

Он добавил, что опыт других городов Украины свидетельствует, что упорядочение Правил размещения рекламоносителей - вопрос, который сейчас актуален.

Дмитрий Володин