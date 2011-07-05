Секретариат КМУ: никакой «выборочности» относительно журналистов нет

Заместитель директора Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины Евгений КРАВЕЦ отмечает, что никакой «выборочности» относительно журналистов, желающих освещать мероприятия с участием премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, нет.

В переданном УНИАН комментарии Департамента информации и коммуникаций с общественностью СКМУ к материалу «Юрист: охрана Азарова нарушает Закон «Об информации» (http://www.unian.net/ukr/news/news-444130.html), отмечается: «Представители СМИ, которые желают освещать работу правительства и премьер-министра Украины, могут делать это беспрепятственно, без всяких ограничений. Любому публичному мероприятию с участиес Н.АЗАРОВА предшествует широкая аккредитация, которую проводит Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ. Информация о мероприятии размещается на Правительственном портале, как правило, за день до его проведения, и все желающие представители СМИ могут аккредитоваться на него по телефонам (обычно указывается 3-4 телефона) или направив соответствующую информацию по электронному адресу. Мы всегда заинтересованы в наиболее широком освещении деятельности правительства и премьер-министра Украины».

Что касается мероприятий с участием Н.АЗАРОВА 21 и 22 июня, о которых идет речь в материале «Юрист: охрана Азарова нарушает Закон «Об информации», заместитель директора Департамента Е.КРАВЕЦ сообщает следующее: «На открытие обновленного хирургического комплекса Института рака аккредитовались более 60 журналистов, представители многих украинских СМИ. В программе мероприятия был организован и подход к прессе премьер-министра, где журналисты могли задать вопрос главе правительства как по теме мероприятия, так и любые другие. Кстати, такая практика общения Н.АЗАРОВА со СМИ является традиционной. Что касается мероприятий, которые происходили 22 июня, то в этот день подхода до прессы не было, поскольку это не предусматривалось протоколом».

«Подчеркиваю, что никакой «выборочности» относительно журналистов, желающих освещать мероприятия с участием премьер-министра Украины, нет. Детальнее о времени и месте их проведения можно узнать на сайте kmu.gov.ua в рубрике «Анонсы правительственных мероприятий», - заявил Е.КРАВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, юрист Киевского независимого медиа-профсоюза Людмила ОПРЫШКО отметила, что охрана премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА нарушает закон «Об информации» в редакции от 13 января 2011 года, когда часть журналистов не подпускает к чиновнику.

Такой ответ юрист дала на запрос журналиста LB.ua Андрея ЯНИЦКОГО относительно фактов, изложенных в статье «Азаров расчищает дорогу «избранным» журналистам» от 22 июня 2011 года. В статье речь идет о том, что охрана Н.АЗАРОВА дважды не пропустила часть журналистов к премьер-министру: 21 июня во время открытия хирургического комплекса Института рака и 22 июня во время возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.

«В соответствии со статьей 3 Закона Украины «Об информации» в редакции от 13.01.2011 года, основными направлениями государственной информационной политики являются обеспечение доступа каждого к информации; обеспечение равных возможностей относительно создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения, охраны, защиты информации и тому подобное», - говорится в комментарии юриста КНМП.