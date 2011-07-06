Тигипко обещает - Кабмин поддержит конструктивные поправки к пенсионной реформе

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО обещает, что правительство поддержит конструктивные поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Сильная Украина», об этом он заявил в интервью Украинскому радио.

По словам С.ТИГИПКО, большинство предложенных к законопроекту поправок – это уточнения, которые не изменяют его сути.

Однако есть и предложения отказаться от непопулярных шагов – в частности, отменить повышение пенсионного возраста, не увеличивать стаж и выслугу лет. «Я буду настаивать на том, чтобы такие поправки не учитывались», – заявил вице-премьер-министр.

По мнению чиновника, эти предложения являются безответственными.

«В популизм мы поиграли, в результате наша страна сегодня – вторая по бедности в Европе. И причина – в том, что мы не реформируем государство, не идем на непопулярные шаги. Политики-популисты на этом набирают баллы, а страна банкротится. Хватит. Время решать проблемы и принимать необходимые решения», – сказал С.ТИГИПКО.

Вместе с тем он выразил уверенность, что конструктивные поправки будут поддержаны правительством. «Группа поправок касается смягчения некоторых норм. На них правительство сможет согласиться. Потому что, если уж мы решили идти на непопулярные шаги, то нужно это делать мягко. Это будет честно в отношении людей», – отметил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер также сообщил, что профильный парламентский комитет уже проработал изменения к документу. «Я вижу, что есть настроенность рассмотреть вопрос пенсионной реформы окончательно», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада завтра, 7 июля, намерена рассмотреть правительственный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».