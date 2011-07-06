Партия «Батькивщина» 7 июля начнет акцию протеста против принятия пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады Украины народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Он отметил, что «акции протеста начнутся в четверг, 7 июля, в 9 часов утра на Крещатике, 42, возле Печерского суда». Он отметил, что они пройдут под лозунгами: «Скажем нет пенсионному геноциду», «Нет - репрессиям».

А.ПАВЛОВСКИЙ подчеркнул, что «когда подобные пенсионные реформы были во Франции, то 4 миллиона людей вышли на улицу».

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил: «Перестаньте спать. Где наши профсоюзы? Нужно защитить свои интересы».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада завтра, 7 июля, намерена рассмотреть правительственный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».