На пространстве СНГ сохраняется около 180 потенциальных конфликтов – российский эксперт

На пространстве Содружества Независимости Государств сохраняется около 180 потенциальных конфликтов.

Об этом УНИАН сказал заместитель директора Института этнологии и антропологии им. Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук Владимир ЗОРИН.

«На пространстве СНГ в ходе развала Советского Союза осталось по оценкам экспертов около 180 неразрешенных или заложенных конфликтов, которые были запрограммированы национально-территориальным размежеванием в 30-е годы», - сказал В.ЗОРИН.

По его словам, ситуация с межнациональными отношениями в России отражает общие процессы, которые происходят на пространстве СНГ.

Кроме того, одной из причин обострения межнациональных отношений на пространстве СНГ, в том числе в России, по его мнению, является экономический кризис и международный терроризм.

Эксперт подчеркнул, что уровень миграции в Россию также является серьезным фактором, способным обострить межнациональные отношения.

«С таким уровнем миграции российские власти и российское общество никогда не сталкивались. Мы сегодня по разным оценкам занимаем второе или третье место по уровню миграции в мире. 70 лет Россия была закрытой странной, теперь мы открыты, и этот вопрос является очень актуальным», - сказал он.

В.ЗОРИН отметил, что мигрантофобия не была должным образом оценена властями РФ.

По его словам, конфликты между соседями, например в городе Ош Киргизии, где прошли столкновения киргизов и узбеков, привели к росту напряженности и конфликтам между мигрантами этих национальностей в России.