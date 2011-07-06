Малообеспеченные семьи, где есть студенты до 23 лет, будут иметь право на соцпомощь
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 276 из 354 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом вносятся изменения в статью 4 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», которыми предусмотрено включение в состав малообеспеченной семьи совершеннолетних детей, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях до достижения 23 лет и не имеют собственных семей, независимо от местожительства (пребывания) или регистрации.