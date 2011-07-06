Приостановлена работа 30 баз отдыха в курортной зоне Коблево

Государственная экологическая инспекция в Николаевской области приостановила работу 30 баз отдыха в рекреационной зоне Коблево в Березанском районе Николаевской области. Об этом УНИАН сообщили в Госэкоинспекции в Николаевской области.

По требованию Николаевской межрайонной природоохранной прокуратуры была проведена проверка 37 субъектов хозяйственной деятельности, работающих на побережье. Нарушения были выявлены в большинстве проверенных объектов, имеющих имеют различные формы хозяйствования.

Основные нарушения - отсутствие разрешений на размещение отходов, а на некоторых базах отдыха также нет разрешений и на выброс в атмосферу загрязняющих веществ. О фактах выявленных нарушений специалисты экоинспекции сообщили в Николаевскую областную прокуратуру и Николаевскую облгосадминситрацию.

Руководители баз отдыха, где допущены нарушения, привлечены к административной ответственности по ст.82 КУпАП и уплатили штрафы в размере 850 грн.

В настоящее время решается вопрос о временной приостановке деятельности еще 5 субъектов хозяйствования на Черноморском побережье области. Проверки соблюдения природоохранного законодательства в зоне отдыха Коблево и Рыбаковка продолжаются.