Принципы оказания экстренной медпомощи изменят. Определены пилотные регионы

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи для населения необходимо изменить принципы организации оказания экстренной медицинской помощи.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минздрава.

Согласно сообщению, необходимые изменения изложены в проекте Закона Украины «Об общегосударственной системе предоставления экстренной медицинской помощи», который согласован со всеми министерствами и ведомствами и, который сейчас находится в Кабинете Министров. «После принятия этого закона предусматривается создание единого территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на территории областей, которому будут подчиняться служба скорой медицинской помощи, подразделения медицины катастроф, функционирующие сегодня. Также предполагается, что ответственность за организацию оказания скорой медицинской помощи будут нести областные государственные администрации», - говорится в сообщении.

Апробация этой системы начнется с пилотных регионов Украины, которыми являются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая области и г. Киев, отмечают в Минздраве.

«Модель службы экстренной медицинской помощи, которая существует сегодня, фактически не менялась с 30-х годов прошлого века, ее особенностью было наличие станций скорой помощи в крупных городах и отделений скорой помощи в сельской местности без существования единой системы управления. Экстренная медицинская помощь должна основываться на принципе единого медицинского пространства и иметь четкую вертикаль», - цитирует пресс-служба начальника отдела экстренной медицинской помощи Минздрава Михаила СТРЕЛЬНИКОВА.