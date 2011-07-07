Акимова считает компромиссными пенсионную и медицинскую реформы

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА считает компромиссными для всех слоев украинского общества законопроекты о пенсионной реформе и о реформировании системы здравоохранения, которые сегодня будут рассматриваться в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня во время презентации Национального доклада о человеческом развитии в 2011 году.

"Понятно, что как любой компромиссный продукт они (законопроекты) имеют свои сильные и слабые стороны. Но самое важное — они демонстрируют, что компромисс в обществе по таким серьезным вопросам может быть найден, и это первый существенный шаг вперед на пути решения конкретных вопросов", - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, принятие законопроекта о пенсионной реформе позволит не только стабилизировать пенсионную систему, подготовить постепенный переход от солидарной к накопительной системе пенсионного обеспечения, но и обеспечить нормальный уровень пенсий.

И.АКИМОВА добавила, что законопроект о реформировании системы здравоохранения позволит расширить доступ граждан к медицинским услугам и повысить качество их предоставления, в частности, на уровне семейного врача и в сельской местности.

Первый заместитель главы Администрации Президента подчеркнула, что оба эти законопроекта направлены на повышение уровня человеческого развития в стране.