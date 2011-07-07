Тигипко толкает людей к гражданскому противостоянию - Королевская

Организовывая митинг под партийными флагами в поддержку правительственной пенсионной реформы, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО подталкивает людей к гражданскому противостоянию.

Так Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), глава Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции "Вперед", прокомментировала УНИАН сегодняшний митинг под стенами Верховной Рады партии "Сильная Украина", которую возглавляет С.ТИГИПКО.

"Украинский пенсионный законопроект получил преимущественно негативную оценку экспертов и гражданского общества. Аналогичные пенсионные реформы в Европе вызывают миллионные протесты. Выводя, в основном, молодых людей под флагами партии в поддержку своего антисоциального эксперимента, С.ТИГИПКО поступает безответственно, толкает общество к конфликту. Это – политическая авантюра, имеющая целью только одно – подкрепить пошатнувшиеся позиции политика во власти", - считает депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что так называемые сторонники пенсионной реформы не имеют представления о том, что они поддерживают, так как по состоянию на утро 7 июля на сайте Верховной Рады до сих пор не размещена сравнительная таблица пенсионного законопроекта (№7455), который депутаты планируют сегодня рассматривать во втором чтении.

В то же время противники реформаторских идей совершенно четко представляют себе ключевые положения пенсионной реформы, против которых они выступают - это повышение пенсионного возраста, увеличение страхового стажа, снижение пенсий, которое произойдет в результате принятия этого законопроекта.

"Всеукраинская гражданская акция "Вперед", объединяющая более 300 общественных организаций и профсоюзов со всей Украины, 14 июня приняла резолюцию с однозначной аргументацией "против" такой пенсионной реформы. Сегодня мы пикетируем Верховную Раду, где будем отстаивать свою принципиальную позицию", - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат также отметила, что не опубликованы и таблицы поправок к другим ключевым законопроектам, вынесенным сегодня на второе чтение. В частности, речь идет о поправках в Налоговый кодекс (законопроект №8217), о медицинской реформе (№8602), об урегулировании отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг (№7351).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, около 5 тысяч сторонников партии «Батькивщина» прошли колонной от Печерского райсуда Киева к зданию ВР. Они протестуют против предложенной правительством пенсионной реформы.

Перед этим на Крещатике, в частности, у выходов из метро, стояли немногочисленные группы людей с символикой партии «Сильная Украина», которые раздавали листовки и газеты с призывами поддержать пенсионную реформу.