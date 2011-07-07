ВР начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе

Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта закона о мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения председатель Комитета ВР по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий СУШКЕВИЧ отметил, что к проекту закона были поданы 1179 поправок. По его словам, 528 поправок были учтены полностью или частично, а 651 отклонены.

В ложе правительства находится вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ установил перед С.ТИГИПКО небольшой плакат с изображением креста, под которым написано: «За социальный фашизм».