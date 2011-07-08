Пенсии для инвалидов будут начисляться по новому принципу

Верховная Рада Украины приняла решение, что лица, признанные инвалидами, имеют право на пенсию по инвалидности, в зависимости от группы инвалидности и при наличии определенного страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая поправка к законопроекту о пенсионной реформе учтена в редакции, подготовленной ко второму чтению, и еще раз подтверждена голосованием в 256 голосов народных депутатов из 339 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, предусмотрено для инвалидов I группы: до достижения лицом 25 лет включительно - 1 год; от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно - 2 года; от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно - 3 года; от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно - 4 года; от 35 лет до достижения лицом 37 года включительно - 5 лет; от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно - 6 лет; от 41 лет до достижения лицом 43 лет включительно - 7 лет; от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно - 8 лет; от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно - 9 лет; от 54 лет до достижения лицом 59 года включительно - 10 лет.

Для инвалидов II и III групп - до достижения лицом 23 лет включительно - 1 год; от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно - 2 года; от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно - 3 года; от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно - 4 года; от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно - 5 лет; от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно - 6 лет; от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно - 7 лет; от 38 года до достижения лицом 39 лет включительно - 8 лет; от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно - 9 лет; от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно - 10 лет; от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно - 11 лет; от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно - 12 лет; от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно - 13 лет; от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно - 14 лет.