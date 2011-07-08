Милиция перекрыла проход по улицам Киева под Украинским домом

Милиция перекрыла проход по центральным улицам Киева под Украинским домом, где проходит пикет сторонников Партии регионов в поддержку Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сотрудники милиции установили железное ограждение в начале Крещатика, перед Европейской площадью, и пропускают в направлении площади только журналистов, которые идут на пресс-конференцию В.ЯНУКОВИЧА в Украинский дом, а также, с определенными задержками, людей, которые работают в офисах вблизи Украинского дома.

Также работники милиции стоят вокруг всей Европейской площади, в частности, со стороны улицы Грушевского и Владимирского спуска.

На Европейской площади за кордонами милиции находятся около 2 тысяч сторонников Партии регионов, которые держат государственные флаги, флаги Партии регионов, а также флаги организации «Молодые регионы».

Как известно, сегодня в 11.00 в Украинском доме должна начаться пресс-конференция В.ЯНУКОВИЧА.