Принятая пенсионная реформа приближает кризис пенсионной системы Украины - эксперт

Принятая пенсионная реформа приближает кризис пенсионной системы Украины. Такое мнение высказал эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА в комментарии, переданном агентству УНИАН, относительно принятого закона о пенсионной реформе.

«Принятый закон № 7455 о пенсионной системе Украины, который ряд чиновников почему-то называют «реформой», меняет ряд параметров, связанных с распределением средств, накапливаемых Пенсионным фондом, но не касается структурных изменений самой пенсионной системы», - отметил эксперт.

По его словам, главный вопрос – каким образом увеличить поступления в Пенсионный фонд, остался без ответа.

В.ЗАСТАВА отметил, что население Украины стареет. Это означает, что в среднесрочной перспективе (10 – 15 лет) очередное украинское правительство будет вынуждено вновь поднимать возраст выхода на пенсию, чтобы ограничить увеличение количества пенсионеров и таким образом избежать дефолта пенсионной системы страны. «Принятый закон не решает основных проблем пенсионной системы, а лишь создает видимость их решения. В конечном итоге это приведет к полному кризису пенсионной системы», - заявил эксперт Института Горшенина.

Говоря об ожиданиях общества относительно реализуемой пенсионной реформы, В.ЗАСТАВА отметил, что они не совпадают с намерениями правительства и возможностями украинской экономики.

По его словам, исследования Института Горшенина четко показывают, что две трети украинского общества выступают за проведение пенсионной реформы. Основные ожидания людей: увеличение размера пенсий, изменение принципа их начисления (согласно справедливому подсчету стажа, уровня зарплаты и пр.) и уменьшение возраста граждан для выхода на пенсию. При этом большинство выступает за солидарную пенсионную систему в стране и не рассчитывает на какой-либо другой источник доходов, кроме государственной пенсии.

Как считает эксперт, эти данные свидетельствуют, что со стороны общества не сформирован заказ на структурную реформу пенсионной системы. «Больше половины граждан страны (в основном пенсионеры и те, кто в ближайшие 15 лет может выйти на пенсию), пока не готовы, что называется, управлять своей пенсией, например, через накопительную систему и личные пенсионные счета, а продолжают перекладывать ответственность на государство», - уверен В.ЗАСТАВА.

«Со своей же стороны правительство через данную «реформу» пытается преодолеть реальный дефицит Пенсионного фонда и укрепить основу для продолжения процесса кредитования Украины со стороны МВФ. Ни о каком увеличении размеров пенсий в настоящих условиях речь не идет. При этом отсутствует объяснение того, через какие реальные экономические инструменты можно увеличить поступления в Пенсионный фонд», - заявил эксперт.