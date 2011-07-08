Оппозиция требует от Януковича ветировать закон о пенсионной реформе

Оппозиция обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием ветировать принятый сегодня ночью закон о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента заявил народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция «Наша Украина – Народная Самооборона»).

По его словам, «неконституционный» закон о пенсионной реформе необходимо ветировать, и это «может хоть как-то исправить ситуацию».

«В том случае, если Президент Украины не ветирует данный закон, оппозиция приняла решение подать в Конституционный Суд представление о признании данного закона неконституционным. Мы выиграем этот суд, если суд не будет под давлением Администрации Президента», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.