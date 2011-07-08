Реально за пенсионную реформу проголосовали не более 143 депутатов - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что у оппозиции есть все основания обратиться в Конституционный Суд по поводу пенсионной реформы, поскольку соответствующий закон был фактически принят не более чем 143 народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на брифинге.

Как сказал вице-спикер, за принятие пенсионной реформы проголосовали 248 народных депутатов, однако, согласно письменной регистрации, в сессионном зале находились лишь 143 депутата.

«Я проанализировал, и увидел, что, согласно письменной регистрации, из 248 народных депутатов, которые поддержали пенсионную реформу, присутствовали лишь 143», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, это является очень важным аргументом при обращении в Конституционный Суд кроме того, что закон о пенсионной реформе является по содержанию антиконституционным.

«Это очень серьезный аргумент для вето Президента, для Конституционного Суда», - сказал вице-спикер.

Он добавил, что оппозиция будет использовать все аргументы, чтобы не допустить, чтобы эта пенсионная реформа стала законом.

По его словам, если Президент все же подпишет соответствующий закон, то правовая диспозиция оппозиционных фракций будет очень сильной, поскольку есть прямые нормы, которые нарушают Конституцию.

Н.ТОМЕНКО также не исключил, что в Конституционный Суд могут обратиться и депутаты от большинства, которые будут недовольны ограничением размера максимальной пенсии. «У меня есть подозрения, что кроме нас еще найдется группа депутатов от большинства, которое направит обращение относительно высшей границы пенсии», - добавил он.

Говоря в целом о процедуре принятия пенсионной реформы, Н.ТОМЕНКО заметил, что есть хоть один положительный момент: нынешняя власть «не додумалась ввести 6-процентный налог на бездетность, как это было когда-то принято, также 8 июля при советской власти».