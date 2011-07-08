Президент подпишет закон о пенсионной реформе - прогноз экспертов

Генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий ГЛАДКИЙ и старший аналитик Международного центра перспективных исследований Максим БОРОДА считают, что Президент подпишет закон о реформировании пенсионной системы, принятый вчера Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали сегодня во время интернет-конференции.

По мнению М.БОРОДЫ, на сегодня нет оснований для его ветирования, в частности активного выражения неудовольствия граждан принятым законом.

В.ГЛАДКИЙ со своей стороны отмечает, что правительство разработало законопроект о реформировании пенсионной системы во взаимодействии с парламентом.

Как отметил первый заместитель министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 годах Павел РОЗЕНКО, Президент обязан ветировать данный закон, в частности, из-за того, что реформа не будет стимулировать граждан принимать участие в пенсионном обеспечении. Кроме того, по его мнению, около 80% украинцев после введения в действие закона смогут получить только минимальную пенсию.

Напомним, 8 июля Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

За данное решение проголосовали 248 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.