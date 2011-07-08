Ефремов не видит перспективы в обращении в КС по поводу пенсионной реформы

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает бесперспективным обращение в Конституционный Суд по поводу неконституционности пенсионной реформы из-за якобы отсутствия в сессионном зале надлежащего количества депутатов во время принятия закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня на брифинге, комментируя соответствующие слова заместителя Председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что обращение в КС является правом депутатов. «Но я знаю по своему опыту: когда мы были в оппозиции, мы подавали соответствующие заявления в Конституционный Суд, но я знаю, как трудно доказать вопросы, содержащиеся в этом заявлении», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, доказать отсутствие депутатов в зале очень трудно, поскольку происходит их постоянное перемещение. «Это бесперспективно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Н.ТОМЕНКО заявил, что за принятие пенсионной реформы проголосовали 248 народных депутатов, однако, в соответствии с письменной регистрацией, в сессионном зале находилось всего 143 депутата. По словам Н.ТОМЕНКО, это является очень важным аргументом при обращении в Конституционный Суд.