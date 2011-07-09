Тигипко обещает отменить специальные пенсии

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что в Украине следует отменить специальные пенсии, а пенсионные выплаты начислять по общей и единой для всех формуле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Мы проведем реформирование системы заработной платы и отойдем от специальных пенсий. Но перед этим будет широкое обсуждение», - сказал он.

Вице-премьер-министр поддерживает идею отмены специальных пенсий для депутатов, министров и других высших чиновников. Вместе с тем, по мнению С.ТИГИПКО, исключение может быть сделано для работников МВД, прокуратуры и военнослужащих, которые во всем мире имеют пенсионные льготы.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что реформирование пенсионной системы должно продолжаться. При этом и власть, и оппозиция должны выходить на компромиссные решения. «Главное, чтобы работали, и был результат», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом предусматривается ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1 апреля 2011 года – 7,64 тыс. грн.); уменьшить размер пенсии с 90 до 80% зарплаты госслужащих; выплату досрочной (за полтора года) пенсии госслужащим, депутатам, прокурорам, судьям проводить лишь для неработающих пенсионеров; ограничить заработок для назначения пенсии народным депутатам, судьям, прокурорам, военнослужащим суммой заработной платы, на которую начисляется единый соцвзнос, как для других категорий пенсионеров.