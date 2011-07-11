11-12 июля в Ривненской области объявлены днями траура по погибшим в пожаре, который произошел в Дубровицком районном территориальном центре социального обслуживания населения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение издал председатель Ривненской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ.

В соответствии с распоряжением председателя ОГА, в эти дни на территории области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, 11-12 июля в Ривненской области будет отменено проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, а также внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, в области в течение 10 июля проверят все территориальные центры социального обслуживания на предмет выявления технических неисправностей и избежания подобных трагедий в будущем.

Председатель ОГА В.БЕРТАШ поручил председателям Березнивской, Демидовской, Дубенской, Дубровицкой, Заречненской, Здолбуновской, Корецкой, Млиновской, Ривненской и Сарненской райгосадминистраций лично возглавить рабочие группы, которые будут ревизовать территориальные центры социального обслуживания населения. В состав рабочих групп вошли заместители руководителей районов, которые координируют работу социальной сферы, руководителей структур здравоохранения, социальной защиты населения райгосадминистраций, территориальных органов МЧС и санэпидемстанций.

Вся информация должна поступить председателю облгосадминистрации до конца дня. В то же время в течение трех следующих дней специально созданы комиссии во всех районах и городах будут проверять состояние противопожарной безопасности в интернатных учреждениях системы образования, здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 июля в селе Белое Ривненской области в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, в результате которого погибли 16 человек преклонного возраста.

В общей сложности во время трагедии в доме находились 25 пожилых людей и два работника центра.

Пожарные спасли 11 человек, которые с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы в Дубровицкую центральную районную больницу. На данный момент трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе два работника центра.

Работает правительственная комиссия по расследованию причин трагедии.