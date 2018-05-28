Пенсионная реформа – все во имя неопределенного будущего

Пенсионная реформа в Украине фактически запущена: депутаты «отработали» законодательные кнопки, документ дожидается подписи Президента, а в том, что она будет, эксперты не сомневаются. А дальше – миллионы украинцев будут играть роль формировочной массы новой пенсионной политики государства. Что она собой представляет, каждый, даже кому далеко до заслуженного отдыха, прочувствует индивидуально.

Государство «позаботилось» о молодежи

Итак, самым неопределенным будущим после вступления «пенсионного» закона в силу - 1 сентября 2011 года – смогут «похвастаться» люди до 35 лет. Именно их коснется понятие «реформа», которая предусматривает кардинальные изменения в действующей системе, а именно – создание второго и третьего накопительных уровней. Несмотря на то, что третий уровень на сегодня как таковой существует, ему еще далеко до понятия реально действующий механизм.

Предусматривается, что с того года, когда бюджет Пенсионного фонда станет бездефицитным, часть пенсионных взносов граждан младше 35 лет будет направляться в государственный накопительный пенсионный фонд с последующим увеличением доли отчислений с 2% до 7%. Через два года эти средства застрахованный украинец сможет изъять и перечислить в негосударственный пенсионный фонд, наделенный функцией администрирования пенсионного счета. Вот здесь как раз и стоит поговорить о «неопределенности будущего». В Украине рынок негосударственных пенсионных фондов на сегодня выглядит достаточно примитивно, в частности, из-за низкого развития рынка ценных бумаг. Надежностью такие фонды не отличаются. Скорее всего, в данном сегменте в ближайшем будущем следует ожидать серьезных изменений. Например, усиления функций регулятора (Госфинуслуг) и создания гарантий для граждан, которым в итоге причитаются две пенсии – государственная и индивидуально накопленная. Но это в идеале. А пока эксперты достаточно скептически оценивают идею, в частности бездефицитность бюджета ПФ в ближайшей перспективе.

Как отметил эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Борода, почти 90% дефицита бюджета Пенсионного фонда связано с возмещением гражданам разницы между минимальной пенсией и ниже этого уровня. Формула начисления пенсий такова, что ПФ вынужден это делать, обеспечивая таким образом законодательные гарантии граждан. «И данная ситуация никоим образом не изменится с принятием закона», - говорит М.Борода.

По словам руководящего партнера компании «LCF LAW GROUP», адвоката Анны Огренчук, с учетом экономических и демографических реалий Украины, бездефицитность бюджета ПФ может еще длительное время оставаться недостигаемой мечтой. Кроме того, есть масса вопросов относительно тех структур, которые займутся пенсионными средствами граждан. «На законодательном уровне не определено, как будут отбираться компании по управлению активами на втором уровне пенсионной системы. Кроме того, четко не определены ответственность таких компаний и государственный контроль их деятельности», - подчеркивает А.Огренчук.

Для тех, кому за...

Теперь рассмотрим реформу в плане нововведений для тех, кого не коснутся отмеченные отчисления, но напрямую заденет увеличение пенсионного возраста. Напомню, для женщин он будет постепенно повышаться до 60 лет уже с сентября т.г., для мужчин-госслужащих – на два года, до 62 лет, начиная с 2013 года (также поэтапно). Кроме того, заработает норма закона о повышении пенсионного стажа: у женщин с 25 до 30 лет, мужчин – с 30 до 35 лет. Однако при стаже в 30 лет и при достижении 55 лет у женщин в ближайшие три года есть возможность уйти на пенсию.

Тем, кто старше 35, стоит задуматься о своем пенсионном обеспечении. Ведь, судя по нормам закона, они окажутся наименее защищенными – одна государственная пенсия при ужесточении условий ее получения.

Но еще хуже положение у безработных женщин, которым на сегодня под 50. Для них пенсионная реформа – тяжелейшая проблема. Как заработать недостающий стаж? Найти работу в таком возрасте, даже при наличии опыта, почти невозможно. В результате – мизерная пенсия на старости лет. На фоне того, как парламентарии солидарно проголосовали против ограничения спецпенсий, такой подход выглядит особо цинично.

По словам М.Бороды, за границей данный вопрос решается путем переобучения граждан с учетом профессиональных требований экономик, т.е. женщины бальзаковского возраста остаются востребованными на рынке труда. У нас механизм перепрофилирования также действует. Но, несмотря на «приторные» отчеты Службы занятости о растущем количестве «переученных», ситуация не меняется к лучшему.

Есть и положительный момент. Украинцам, стаж которых превышает необходимый, повезло больше всех. Как отметил М.Борода, он будет являться бонусом. Правда, изменяются коэффициенты расчета. То есть, размер пенсии индивидуально определят в управлениях ПФ.

Алогичность «такой мягкой», по мнению ряда экспертов, пенсионной реформы демонстрирует работоспособность вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея Тигипко. Как известно, вслед за «пенсионкой» он активно взялся за разработку законов о легализации заработных плат, что, в принципе, должно способствовать пополнению бюджета ПФ и предшествовать самой реформе. Но презентованный общественности вариант вывода «из тени» доходов граждан критику не выдержал. И вместо его доработки С.Тигипко вернулся к пенсионной реформе, внося в нее косметические поправки. Эксперты не разделяют такой логики при принятии решений.

По словам А.Огренчук, в условиях массовой выдачи заработных плат в конвертах тяжело спрогнозировать уровень накопления граждан. «Перед тем, как внедрять второй уровень пенсионного обеспечения, необходимо стимулировать переход на выплату белых зарплат», - отметила адвокат.

Но вице-премьер успокаивает – Кабмин к сентябрю подготовит довольно жесткие меры для легализации зарплат. Сейчас идут дискуссии с работодателями. Посмотрим, чем они закончатся.

А пока можно констатировать, что пенсионная реформа прошла в Украине почти незаметно, никаких тебе мощных демонстраций, «пенсионных майданов», в отличие от западных государств, где подобные инициативы встречали в штыки. Но великому реформатору С.Тигипко и иже с ним не стоит расслабляться. Уже осенью появятся первые жертвы нововведений, а их действия трудно спрогнозировать…

Юлия Инденко (УНИАН)