Поступления в бюджет Пенсионного фонда выросли на 3,8%

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-июне 2011 года из всех источников финансирования поступило 97,557 млрд. грн., что на 3,8%, или на 3,557 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.

Собственные поступления за отчетный период составили 66,009 млрд. грн., что составляет 101,6% плановых показателей. Поступления собственных доходов, по сравнению с январем-июнем 2010 года, в текущем году выросли на 11,434 млрд. грн., или на 21%.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-июне 2011 года составили 104,554 млрд. грн.

На 1 июля 2011 года средний размер пенсии составил 1205 грн. Количество пенсионеров всех категорий составило 13,726 млн. человек.