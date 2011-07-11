Введение второго уровня пенсионной системы может быть отсрочено надолго – эксперт

Введение второго уровня пенсионной системы при бездефицитном бюджете Пенсионного фонда (ПФ) может быть отсрочено на длительное время.

Такое мнение высказала УНИАН управляющий партнер компании «LCF LAW GROUP», адвокат Анна ОГРЕНЧУК, комментируя перспективы введения второго уровня пенсионного обеспечения в связи с принятием парламентом Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

«Оценив экономические и демографические реалии Украины, бездефицитность бюджета ПФ может еще длительное время оставаться недостигаемой», - отметила она.

Также существуют вопросы к компаниям, которые будут заниматься инвестированием пенсионных средств граждан. «На законодательном уровне не определено, как будут отбираться компании по управлению активами для управления средствами второго уровня пенсионной системы. Кроме того, четко не определены ответственность таких компаний и государственный контроль за их деятельностью», - сказала А.ОГРЕНЧУК.

По ее словам, в условиях массовой выдачи заработных плат в конвертах тяжело спрогнозировать уровень накопления граждан. «Перед тем, как внедрять второй уровень пенсионного обеспечения, необходимо стимулировать переход на выплату белых зарплат», - отметила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозировал, что второй уровень пенсионной системы будет внедрен не ранее 2013 года, когда бюджет ПФ выйдет на бездефицитность.