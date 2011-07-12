В Беларуси придумали новый формат «Революции через соцсети»

В Беларуси организаторы ежедневных флэшмобов «Революция через социальные сети» предложили новый формат проведения мероприятия.

Как передает РИА «Новости», граждан просят отказаться от аплодисментов, чтобы не провоцировать милицию, а выразить свой протест звоном будильника на мобильных телефонах.

«Ставим будильники на мобильных телефонах на двадцать часов, а когда они прозвенят, считать акцию завершенной», – призвали граждан через социальные сети активисты «Революции через социальные сети».

Эти выступления граждан получили название молчаливых митингов, так как участники не скандируют лозунгов, молча стоят и только хлопают в ладоши. Правоохранительные органы оценивают это как нарушение общественного порядка и жестко пресекают данные мероприятия.

Задержанных наказывали административными штрафами или арестами на срок от пяти до 15 суток за мелкое хулиганство. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», всего за время проведения таких акций было задержано около 1730 человек, в том числе 980 в Минске.

В конце июня активисты предлагали самим выстраиваться в очереди в автозаки, но к этому призыву никто не прислушался, а в начале июля организаторы «Революции через социальные сети» предлагали рассредоточиться по девяти районам Минска, чтобы затруднить работу милиции.