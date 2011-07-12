НФПУ требует от Президента ветировать закон о пенсионной реформе

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) обратился к Президенту с требованием ветировать закон о пенсионной реформе, принятый Верховной Радой.

Об этом говорится в сообщении НФПУ, переданном УНИАН.

«Проект закона "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" прямо нарушает ст. 22 Конституции, которая запрещает сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам», - говорится в сообщении, подписанном главой НФПУ Мирославом ЯКИБЧУКОМ.

В заявлении также отмечается, что реформа суживает права и свободы свыше 14 млн. работников, которые регулярно платят взносы в Пенсионный и другие фонды и более чем 5 млн., которые нерегулярно платят взносы в эти же фонды. «Таким образом, пенсионная реформа прямо нарушает права более 20 млн. граждан Украины», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, как отмечают в профсоюзах, изменения к пенсионному законодательству, за которые проголосовала ВР, нарушают моральные нормы общества, поскольку 14 тыс. vip-пенсионеров и в дальнейшем будут получать высокие незаработанные пенсии, которые будут платиться за счет не ими сделанных пенсионных взносов.

Следовательно, НФПУ требует у Президента как гаранта Конституции наложить вето на закон "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».