Доступ к правосудию в Украине стал еще дороже - эксперт

Доступ к правосудию в Украине стал еще дороже, и остается лишь надеяться на то, что уплаченные средства действительно будут направлены на обеспечение осуществления правосудия и укрепления материально-технической базы судов, как того хотят авторы закона.

Так адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Николай Буртовой прокомментировал агентству УНИАН Закон Украины «О судебном сборе», принятый Верховной Радой 8 июля 2011 года.

Как отметил адвокат, указанным законом предусматривается нормирование вопроса об уплате судебного сбора в гражданском, административном и хозяйственном судопроизводстве. Принципиально новым является порядок расчета ставки сбора, которая ранее была привязана к необлагаемому минимуму граждан. Сейчас ставка судебного сбора будет зависеть от размера минимальной заработной платы определенной на 1 января года в котором уплачивается сбор. С момента вступления в действие закона (01.11.2011 г.) за обращение в суд необходимо уплатить большую сумму, чем до этого. Изменения особенно остро почувствуют юридические лица, поскольку сбор за обращение в хозяйственный суд с имущественными требованиями увеличился с 1% от суммы иска до 2%. Увеличилась и предельная ставка судебного сбора - 60 минимальных заработных плат (56 460 грн. вместо 25 500 грн.). Как утверждают авторы законопроекта, увеличение ставок осуществлено в целях стимулирования субъектов хозяйствования к соблюдению договорной дисциплины.

По словам Н.Буртового, закон существенно увеличил перечень объектов взимания судебного сбора. Так, сбор необходимо будет оплатить также и за обжалования определений хозяйственных судов, заявлений о применении предупредительных мер и обеспечении иска. При этом обращение в кассационную инстанцию ​​обойдется на 20% дороже, чем в апелляционную - 70% ставки сбора уплаченной при подаче иска в суд первой инстанции вместо 50% по старым правилам.

Адвокат также сообщил, что увеличилась, но незначительно, ставка сбора за обращение с административным (неимущественным) иском с 0,2 н.м.г (3,4 грн.) до 0,03 размера минимальной заработной платы (28,23 грн. ). В связи с увеличением ставок сбора, закон предусматривает отмену обязанности уплаты расходов на информационно техническое обеспечение рассмотрения дела.

Как считает Н.Буртовой, положительным в законе является сохранение льгот по уплате судебного сбора для наиболее незащищенных слоев населения.