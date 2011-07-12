Долг предприятий по уплате единого взноса в первом полугодии составил 406,3 млн. грн.

Долг предприятий по уплате единого взноса в первом полугодии 2011 года составил 406,3 млн. грн.

Как сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда (ПФ), об этом шла речь сегодня во время совещания в ПФ при участии председателя правления фонда Бориса ЗАЙЧУКА и руководителей региональных отделений.

По результатам полугодия наибольшие суммы задолженности по единому взносу допущены в Донецкой (62,7 млн. грн.), Луганской (45,1 млн. грн.), Харьковской (41,8 млн. грн.) областях, АР Крым (25,5 млн. грн.) и г. Киеве (44,9 млн. грн.).

Проблемы с наполнением бюджета ПФ возникают преимущественно из-за задолженности по зарплате и выплате ее в минимальных размерах. По данным отчетов, в целом по Украине 18%, или около 2,3 млн. работников, получают заработную плату на уровне минимальной; в 15 регионах - от 20,8% до 26,6% наемных работников. Больше всего таких в Тернопольской (26,6%), Ивано-Франковской (25,6%), Волынской (24,8%), Черновицкой (24,8%), Черниговской (24,0%) областях.

Материалы относительно нарушений требований законодательства по 168,3 тыс. субъектов хозяйствования в январе-июне 2011 года направлены социальным партнерам, правоохранительным органам, Государственной налоговой службе, Государственному департаменту надзора за соблюдением законодательства о труде и местным госадминистрациям. Кроме того, выявлено 31,2 тыс. наемных работников, с которыми не оформлены трудовые отношения, 22 тыс. человек привлечены к уплате страховых взносов и единого взноса.