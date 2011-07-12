Депутаты предлагают возобновить соцгарантии для «чернобыльцев» и военных

Народные депутаты Николай ШЕРШУН (Блок Литвина), Анатолий СЕМИНОГА (БЮТ) и Владимир ДАНИЛЕНКО (КПУ) предлагают возобновить социальные гарантии для «чернобыльцев» и уволенных военных, отменив действие п.4 заключительных положений закона о Госбюджете-2011, который предусматривает, что данные соцгарантии устанавливаются Кабинетом министров, исходя из финансового ресурса Пенсионного фонда (ПФ).

Данное предложение закреплено в проекте закона №8779 от 7 июля 2011 года, текст которого размещен на официальном парламентском портале.

Законопроект, в частности, предусматривает возобновление действия ряда статей закона о статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы: ст.39 (доплата гражданам, которые работают на территориях радиоактивного загрязнения), ст.50 и 51 (дополнительная пенсия за вред, нанесенный здоровью граждан, отнесенным к 1-4 категориям пострадавших), ст.52 (ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы) и ст.54 (госпенсия лицам, отнесенным к 1 категории, и в связи с потерей кормильца). На сегодня данные стандарты определяются на основании решения правительства.

Также предусматривается возобновление действия норм закона о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц: ст.14 (законодательное определение минимального размера пенсии за выслугу лет), ст.22 (минимальный размер пенсии по инвалидности) и ст.37 (минимальный размер пенсии в случае потери кормильца).

Принятие данного законопроекта повлечет дополнительные расходы из госбюджета.