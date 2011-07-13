ФПУ призывает Януковича ветировать закон о пенсионной реформе

Федерация профсоюзов Украины призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА применить право вето к Закону "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, в письме федерации к В.ЯНУКОВИЧУ подчеркивается то, что принятый Верховной Радой Украины закон не отвечает основным направлениям пенсионной реформы в Украине. Также, по мнению ФПУ, он не отвечает согласованным позициям между социальными партнерами в Концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы.

«Настоящий документ вызвал острую реакцию в трудовых коллективах, в профсоюзных организациях и в целом в обществе, ведь значительная часть положений закона ухудшают условия пенсионного обеспечения граждан и противоречат Конституции Украины», - отмечают в ФПУ.

Всеукраинские профсоюзы и региональные объединения профсоюзов обратились к Президенту с просьбой применить право вето к закону в принятой редакции, вернуть его Верховной Раде на доработку и принять все возможные меры для защиты конституционных прав граждан на достаточный уровень пенсий и обеспечение справедливости в сфере пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом предусматривается ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1 апреля 2011 года – 7,64 тыс. грн.); уменьшить размер пенсии с 90 до 80% зарплаты госслужащих; выплату досрочной (за полтора года) пенсии госслужащим, депутатам, прокурорам, судьям проводить лишь для неработающих пенсионеров; ограничить заработок для назначения пенсии народным депутатам, судьям, прокурорам, военнослужащим суммой заработной платы, на которую начисляется единый соцвзнос, как для других категорий пенсионеров.