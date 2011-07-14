Правительство планирует увеличить помощь при рождении ребенка

Правительство планирует в 2012 году увеличить помощь при рождении первого ребенка до 26,6 тыс. грн., второго – до 53,2, третьего – до 106,5 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, представляя проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год, первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

Он отметил, что социальные параметры программы развития ориентируются, в первую очередь, на рост доходов граждан, усиление государственных гарантий и базовых социальных стандартов.

В частности, проектом программы предусматривается повышение прожиточного минимума на протяжении 2012 года, по меньшей мере, на 23%, рост минимальной пенсии не менее чем на 16,2%, увеличение реальной заработной платы на 9%.

Кроме того, планируется, что размер государственной социальной помощи на детей из малообеспеченных семей будет повышен вдвое.