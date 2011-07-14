Число зарегистрированных безработных сократилось до 506 тыс. человек

В Украине в июне т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с маем на 7,8%, или на 43,1 тыс. человек, и на 1 июля составило 506,1 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 7,1%, или на 38,8 тыс. чел. (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. чел.).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июля 2011 года составил 1,8% от общего количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 июля т.г. получали пособие по безработице, составило 371,2 тыс. чел., что на 8,6%, или на 24,9 тыс. чел., меньше по сравнению с данными на 1 июня т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 июля 2011 г. составила 838,36 грн., что на 21,19 грн. больше, чем на 1 июня т.г.