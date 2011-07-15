Частные пенсионные фонды будут создаваться людьми из окружения Президента – Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с помощью пенсионной реформы, которой предусматривается создание частных пенсионных фондов, собирается создать систему получения дополнительных прибылей для людей из своего окружения.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она в эфире телеканала ТВі.

"Пенсионная реформа – это не только повышение пенсионного возраста. Они протянули частные пенсионные фонды. И уже ЯНУКОВИЧ определил и расписал, кому будут принадлежать эти частные пенсионные фонды", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, действующая власть рассматривает граждан исключительно как инструмент для своего обогащения. "Те пенсионные взносы, которые платят люди после того, как будет эта машина запущенна после принятия пенсионной так называемой реформы, будут идти уже не в Пенсионный фонд государства, а в частные пенсионные фонды, которые, как, помните, трасты когда-то, которые исчезли, растворились в воздухе, а люди потом не могли найти свои деньги", - считает лидер «Батькивщины».

"В Европе в 90-х годах существовали трастовые компании, но в Украине трастовые компании превратились в то, что у людей забрали последние копейки, и потом мы не нашли ни владельцев трастов, ни сами трасты, ни денег, которые люди вложили. В украинских реалиях даже хорошо известные вещи, которые используются в странах с рыночной экономикой, у нас срабатывают как грабеж людей. Поэтому пенсионная реформа – не только повышение пенсионного возраста, не только реальное уменьшение пенсий, не только увеличение трудового стажа для выхода на пенсию, а это еще и покушение на пенсионные взносы людей", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, 8 июля Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе. Кроме создания частных пенсионных фондов, документ устанавливает, что пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж поднят до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших работоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривен. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.