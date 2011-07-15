Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил парад на День Независимости.

Об этом говорится в указе главы государства относительно внесения изменений в перечень мероприятий по случаю 20-й годовщины независимости Украины, сообщает его пресс-служба.

В частности, глава государства постановил отменить проведение 24 августа 2011 года парадов войск в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также в городах, где расположенные штабы оперативных командований и видов Вооруженных сил Украины.

Президент также постановил отказаться от изготовления памятного юбилейного знака «20 лет независимости Украины».

Сэкономленные бюджетные средства глава государства поручил правительству направить на финансирование мероприятий по усилению социальной защиты населения, говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, правительство выделило из госбюджета 177 млн. грн. на мероприятия, связанные с празднованием 20-й годовщины независимости Украины.