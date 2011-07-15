Мотренко прогнозирует, что закон о госслужбе вступит в силу с 1 января 2012 года

Начальник Главного управления государственной службы Тимофей МОТРЕНКО прогнозирует, что закон «О государственной службе» вступит в силу с 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«С 1 января вступит в силу этот закон за исключением статей, которые касаются оплаты труда госслужащих, поскольку пока нет у государства ресурсов», - сказал он.

Т.МОТРЕНКО отметил, что проект закона "О государственной службе" готов ко второму чтению в парламенте.

По его словам, новым законом предусмотрено разграничение политических и административных должностей.

Кроме того, законом определен механизм начисления заработной платы госслужащим. По словам Т.МОТРЕНКО, заработная плата государственного служащего будет привязана к минимальной заработной плате с коэффициентом 2, а для отдельных должностей - 2,1. Самые высокие зарплаты на госслужбе будут составлять около 20 тыс. грн., уточнил он.

Т.МОТРЕНКО также отметил, что общество не уважает чиновников, поскольку их часто подозревают в совершении коррупционных действий. По его словам, это неправильный стереотип. «У нас почему-то думают, что на государственную службу идут те, кто хочет что-то «наварить». Где он здесь что-то наварит? Скрепки унесет с работы? Коррупция - это не дело государственных чиновников, это в основном дело политиков, которые имеют доступ к принятию решений и вынуждают государственных чиновников действовать таким или другим образом», - сказал Т.МОТРЕНКО.

Кроме того, он сообщил, что в прошлом году текучесть кадров в государственных учреждениях составляла около 12%. «Это очень высокая текучесть, учитывая почти 300 тыс. работающих», - сказал он, добавив, что в основном освободились от должностей чиновники, которые недавно пришли на госслужбу и занимали самые низкие должности.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О государственной службе". Законопроект определяет основы государственной службы, порядок поступления на государственную службу, ее прохождение и прекращение, правовой статус государственного служащего.