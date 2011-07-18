Мировой кризис привел к уменьшению количества мигрантов в развитых странах – эксперты

Мировой экономический кризис привел к уменьшению количества мигрантов в развитых странах.

Как сообщает Радио «Свобода», такой вывод сделали эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет развитые страны мира.

Украинцы оказались на десятом месте среди тех, кто выезжает в развитые страны, а в первую тройку списка входят китайцы, румыны (аналитики учитывали и внутреннюю миграцию) и индусы.

Украинцы возглавляют списки новых мигрантов в России и Польше. Популярной остается и Чехия, где украинцы на первом месте также среди просителей убежища.

В 2009 году (это последние статистические данные, которые на этой неделе обнародовали в парижской штаб-квартире ОЭСР) на Запад выехали 126 тысяч украинцев – это на 14% меньше, чем в 2007 году. Украинцы часто отправляются и в Россию, где в 2009 году зафиксировали 46 тысяч мигрантов.

В Польшу мигрировали 10 тысяч украинцев. Граждане Украины также на первом месте среди новых мигрантов в Чехии – 8 тысяч, хотя это в пять раз меньше, по сравнению с 2007 годом. Ведь из-за мирового финансового кризиса официальная Прага существенно ограничила доступ иностранцам на свой рынок труда.

В 2009 году в Чехии заявки на получение политического убежища подали 220 украинцев, а десять лет назад – почти 4,5 тысяч. В 2009 году в России просьбы об убежище подали 10 украинцев, в Словакии – 13, в Польше –36.

В то же время в Польше и Чехии выходцы из Украины активно регистрировались как предприниматели. В обеих странах они на втором месте после вьетнамцев среди иностранцев, которые занимаются предпринимательством. В целом иностранцы активнее идут в бизнес, чем местные жители, – это тенденция для всех западных государств, – хотя их деловые проекты реже становятся успешными.

Также эксперты отмечают, что подавляющее большинство украинских мигрантов в Италии – женщины. в 2009 году было официально зарегистрировано 174 тысячи выходцев из Украины, из них 80% – женщины. Они помогают итальянцам смотреть за детьми, пожилыми и больными людьми. Такая работа всегда есть, несмотря на кризис, и специалисты отмечают, что нестабильность экономической ситуации меньше повлияла на перспективы трудоустройства для женщин-заробитчанок.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель ГУРРИА считает, что спрос на иностранную рабочую силу на Западе опять возрастет, несмотря на недавнее сокращение уровня миграции. «Это, наверно, произойдет из-за глобализации и старения населения», – сказал он.

Западные эксперты призывают правительства больше заботиться о легальных каналах миграции и о том, как лучше использовать возможности таких работников.

Аналитики ОЭСР также установили, что в среднем 20-30% иностранных студентов остаются в странах, где учились, – чаще всего в Канаде, Франции и Чехии.

Если в настоящее время почти каждый десятый мигрант на Западе – это китаец, то среди студентов из Китая - почти каждый пятый. В 2009 году в развитых государствах учились 410 тысяч студентов из Китая, из Польши и России – по 30 тысяч. Данные об украинских студентах в отчете не приводятся.

Кроме того, по данным экспертов ОЭСР, экономический кризис также повлиял на трудоустройство мигрантов. Наихудшее положение в Испании, где в конце прошлого года среди безработных было 44% молодых мигрантов, в Швеции и Бельгии – 35. Авторы отчета ОЭСР призывают правительства стран решать эту проблему, которая угрожает социальными сотрясениями.

Справка УНИАН. Организация экономического сотрудничества и развития была создана в 1961 году для укрепления и повышения эффективности экономик государств-членов, улучшения социально-экономических условий и ситуации с занятостью, обеспечения экономического роста, как индустриально развитых, так и развивающихся стран.

На сегодняшний день ОЭСР объединяет 31 страну, которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны - члены организации производят 2/3 мировых материальных ценностей и услуг.