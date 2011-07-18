Госслужба занятости за полгода трудоустроила 422,5 тыс. безработных

Государственная служба занятости в январе-июне 2011 года трудоустроила 422,5 тыс. безработных, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается на официальном сайте службы, уровень трудоустройства незанятых граждан увеличился до 35% против 34,8% в январе-июне 2010 года.

На учете в Госслужбе занятости в январе-июне т.г. находились 1,206 млн. незанятых граждан. Статус безработного имели 976 тыс. человек, из которых получали помощь по безработице 818,9 тыс. человек.

В течение первого полугодия профессиональное обучение прошли 130,7 тыс. безработных, что на 19% больше, чем в январе-июне 2010 года. Уровень охвата профессиональной учебой вырос с 12,5% до 13,4%.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 210 тыс. незанятых лиц, что почти на треть больше, чем в январе-июне 2010 года. Уровень привлечения незанятых граждан к участию в общественных работах вырос с 15% в январе-июне 2010 года до 17,4% в январе-июне 2011 года.

На учете в центрах занятости на 1 июля 2011 года находились 516 тыс. незанятых граждан. Среди них 292,1 тыс. составляли женщины, 223,9 тыс. – мужчины; 213,6 тыс. – молодежь; 35,3 тыс. – уволенные работники; 106,8 тыс. – лица, не способные на равных конкурировать на рынке труда. Статус безработного имели 506,1 тыс. человек, из которых 371,2 тыс. получали пособие по безработице. Из общей численности безработных 199,3 тыс. человек проживали в сельской местности, 306,8 тыс. – в городах.

Работодатели в первом полугодии зарегистрировали в службе занятости 693,3 тыс. вакансий, что на 7,8% больше, чем в январе-июне 2010 года. На 1 июля 2011 года количество вакансий в базе данных Госслужбы занятости составило 90,5 тыс., в том числе для рабочих – 44,2 тыс., для служащих – 31,9 тыс., и 14,5 тыс. – для лиц, которые не имеют специальной подготовки.

Самые популярные профессии, на которые сегодня имеется спрос, это профессии высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, поваров, продавцов и других представителей профессий рабочих. Среди работодателей пользуются спросом специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтеры, юристы с соответствующим опытом работы.