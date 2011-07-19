Глава МИД Польши считает нормальным требование к украинцам отмечаться по возвращению из ЕС

Брюссель. Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ считает нормальным требование ряда посольств стран - членов ЕС к украинцам отмечаться по возвращению из поездок в Европу.

Такое мнение он высказал вчера, 18 июля, в Брюсселе на конференции, организованной Европейским политическим центром, отвечая на просьбу корреспондента УНИАН уточнить, не является ли такая практика нарушением прав человека.

«Я не думаю, что это нарушение прав человека», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

«Мы имеем суверенную визовую политику», - добавил он.

При этом польский министр обратил внимание на то, что его страна предоставляет украинцам виз больше других стран - членов ЕС, при этом показатель отказов в визах украинцам в польских консульствах не превышает 1%.

«Вместе с тем, я чувствую вашу боль, потому что у нас похожие проблемы с США», - добавил Р.СИКОРСКИЙ.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отметил, что Украина постоянно поднимает вопрос либерализации визового режима на переговорах с ЕС. «Это вопрос, который мы также поднимаем, но мы видим и прогресс», - сказал украинский министр.

По его словам, прогресс, в частности, заключается в росте количества выданных виз, а также в сокращении количества отказов украинцам, которое сейчас не превышает 4%.

Ряд посольств стран - членов ЕС, в частности, посольство Франции в Украине, выдавая визы для украинских граждан, просит некоторых из них после поездки прийти в посольство и сообщить о своем приезде. При этом, в случае, если украинец не явится для подтверждения, ему грозит отказ в выдаче визы сроком на 99 месяцев.