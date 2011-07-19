Кабмин изменил в порядок выплаты соцпомощи малообеспеченным семьям

Кабинет министров Украины своим постановлением внес изменения в порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Постановление от 29 июня 2011 года №700 опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 19 июля (№129).

Согласно внесенным изменениям, для каждого ребенка (кроме ребенка-инвалида) из малообеспеченной семьи уровень обеспечения прожиточного минимума увеличивается на 10%. Кроме того, уровень обеспечения прожиточного минимума увеличивается на 20% для каждого ребенка-инвалида из малообеспеченной семьи, для ребенка, которого содержит мать (отец, усыновитель), которая не состоит в браке, и для каждого ребенка, у которого один или оба родителя являются инвалидами первой или второй группы.