Кабмин утвердил план мероприятий по усовершенствованию оплаты труда бюджетникам

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план мероприятий по реализации концепции усовершенствования оплаты труда работникам бюджетной сферы.

Распоряжение от 9 июня 2011 года №551-р опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 19 июля (№129).

Согласно утвержденному плану, Кабмин поручил Министерству социальной политики, Национальной академии наук при участии социальных партнеров разработать и утвердить методику отнесения должностей «бюджетников» к определенным разрядам единой тарифной сетки.

Кроме того, планируется разработать и утвердить квалификационные характеристики профессий (должностей) работников учебных заведений и научных учреждений; проработать вопрос оптимального количества разрядов и соотношения тарифных коэффициентов единой тарифной сетки с учетом международного опыта; провести оценку профессий (должностей) работников бюджетной сферы.

Также правительство поручило Минсоцполитики и Министерству финансов при участии социальных партнеров подготовить проекты решений по системному повышению должностного оклада работника первого тарифного разряда с целью поэтапного приближения его к размеру минимальной зарплаты.

Кроме прочего, планируется систематизировать доплаты и надбавки к основной зарплате для работников отдельных отраслей бюджетной сферы, а также разработать типовое положение относительно выдачи премий работникам с учетом критериев оценки эффективности их деятельности.