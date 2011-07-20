ФПУ прогнозирует массовые судебные иски в случае повышения страхового стажа

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) прогнозирует массовые судебные иски украинцев в случае вступления в действие закона о пенсионной реформе, в частности, если начнут действовать положения, которыми предусматривается увеличение страхового стажа.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК.

По его словам, данным законом «в одну ночь» будет увеличен страховой стаж на 10 лет – для мужчин до 35 лет, для женщин до 30. Кроме того, на 10 лет увеличится минимальный страховой стаж – до 15 лет.

Таким образом, в ФПУ прогнозируют массовые судебные иски украинцев с целью защиты своих прав. «Правозащитные организации, и некоторым образом оппозиционные партии, в том числе и профсоюзы, будут содействовать соответствующему оформлению таких исков с целью защиты прав граждан», - говорит он.

Кроме того, говорит С.КОНДРЮК, ФПУ намерена принять участие в подготовке запроса в Конституционный суд с требованием разъяснить соответствие Конституции норм закона о пенсионной реформе. «С другой стороны, мы, наверное, примем участие в подготовке соответствующих запросов в Конституционный суд с целью разъяснения, насколько данная позиция является конституционной», - подчеркнул он.

«Мы будем пробовать внести изменения к данному закону в случае, если Президент (Виктор ЯНУКОВИЧ) его подпишем. Мы продолжаем надеяться, что Президент даст замечания к ряду, на наш взгляд, антиконституционных норм, в частности, одномоментного повышения страхового стажа», - отметил С.КОНДРЮК.

По его мнению, повышение пенсионного стажа не является ничем иным, как попыткой сократить расходную часть бюджета Пенсионного фонда. «Это только на несколько процентов улучшает ситуацию с расходами, но ФПУ постоянно настаивает на том, что нам надо думать о наполнении ПФ, а не заниматься секвестром прав, которые на сегодня существуют», - сказал он. В первую очередь, это повышение заработных плат для граждан.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Федерация профсоюзов Украины призывает Президента применить право вето к данному Закону.

В письме федерации к Виктору ЯНУКОВИЧУ подчеркивается, что принятый Верховной Радой закон не соответствует основным направлениям пенсионной реформы в Украине. Также, по мнению ФПУ, он не соответствует согласованным позициям между социальными партнерами в Концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы.