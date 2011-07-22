Парламент Испании повысил пенсионный возраст до 67 лет

Парламент Испании сегодня одобрил увеличение возраста выхода на пенсию с 65 до 67 лет.

Как передает РИА «Новости», утвержденный правительством в январе законопроект был одобрен депутатами после того, как сенат (верхняя палата) внес в него незначительные поправки.

Сейчас испанцы могут уходить на пенсию в 65 лет и получать при этом 100% пенсии при условии, что отчисления в Пенсионный фонд они производили в течение 35 лет. Согласно новому закону, который вступит в силу после 2013 года, чтобы получать максимальную пенсию, необходим будет трудовой стаж в 37 лет. При этом испанцы смогут по-прежнему уходить на заслуженный отдых в возрасте 65 лет, однако для этого необходимо, чтобы их трудовой стаж составлял не менее 38,5 лет.

Законопроект о пенсиях был подготовлен как часть пакета реформ, призванных улучшить экономическую ситуацию, угрожающую стране бюджетным и долговым кризисом.