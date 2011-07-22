В Севастополе самый низкий после Киева уровень безработицы — 6,3%

В Севастополе в региональном разрезе самый низкий после Киева уровень безработицы: в определении методологии Международной организации труда (МОТ) он снизился с 6,7% в первом квартале 2010 года до 6,3% в первом квартале 2011 года, тогда как в целом по Украине уровень безработицы в определении методологии МОТ снизился с 9% до 8,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге для журналистов в четверг директор Севастопольского городского центра занятости Валерий ИЛЬЧЕНКО.

По его информации, в первом полугодии 2011 года в городе существенно возросло число незанятых граждан, охваченных активными программами содействия занятости. Так, в январе-июне 2011 года в городском центре занятости было зарегистрировано 2194 незанятых гражданина, что в 1,3 раза больше аналогичного периода 2010 года. В целом социальные услуги и материальное обеспечение в центре занятости с начала 2011 года получили 3634 человека. На протяжении I полугодия 2011 года при содействии городского центра занятости трудоустроено 1254 человека (рост к 2010 году—1,7 раза), в том числе 61 безработный—путем предоставления дотации работодателям за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, 80 безработных получили одноразовое пособие по безработице для организации предпринимательской деятельности. В отчетном периоде текущего года уровень трудоустройства безработных после профобучения увеличился до 75,0% против 65,4% в соответствующем периоде 2010 года.

На протяжении января-июня 2011 года за счет всех источников финансирования в Севастополе введено в действие и укомплектовано кадрами 4825 рабочих мест, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 80% от запланированного на текущий год, сообщил директор ГЦЗ.

Среди проблем трудоустройства В.ИЛЬЧЕНКО назвал сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на зарегистрированном рынке труда: структура зарегистрированного рынка труда в 2011 году формировалась под влиянием продолжающихся процессов сокращений на Черноморском флоте Российской Федерации РФ, реструктуризации финансово–банковских учреждений, начавшейся реорганизации органов местной власти и самоуправления. В результате, на учете в центре занятости состояли 415 менеджеров разного уровня, включая руководителей предприятий, 230 бухгалтеров, 152 экономиста. А это, в основном, квалифицированные специалисты со стажем, опытом работы, высокими заработными платами, для которых трудно подобрать подходящую работу.