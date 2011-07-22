Янукович подписал закон о соцпомощи до 23 лет малообеспеченным студентам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» относительно уточнения отдельных положений».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон 6 июля.

Данным законом вносятся изменения в статью 4 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», которыми предусмотрено включение в состав малообеспеченной семьи совершеннолетних детей, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях до достижения 23 лет и не имеют собственных семей, независимо от местожительства (пребывания) или регистрации.