Госинспекция выступает за повышение штрафов за незаключение договоров с работниками

Государственная инспекция Украины по вопросам труда выступает за повышение штрафов за незаключение трудовых договоров с наемными работниками.

Об этом говорится в сообщении департамента информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на слова председателя Государственной инспекции Украины по вопросам труда - главного государственного инспектора по вопросам труда Андрея ЧЕРКАСОВА.

По его словам, данное предложение зафиксировано в проекте закона, призванном повысить штрафы за уклонение от заключения трудовых договоров, а также легализовать теневую занятость и заработные платы.

“В настоящее время среди стран Европы Украина имеет самые низкие штрафные санкции по нарушению законодательства о труде”, - сказал А.ЧЕРКАСОВ. По его словам, размер санкции за невыполнение норм трудового законодательства составляет минимум 510 грн. и максимум 850 грн. “В соответствии с законопроектом, будет повышена ответственность руководителей предприятий за незаключение трудовых договоров до 8,6 тыс. грн.”, - отметил он. Еще большую ответственность понесут предприятия за уклонение от заключения трудового договора, в частности, штраф будет достигать 34 тысяч гривень.

Главный госинспектор по вопросам труда отметил, что законопроектом, который разработан Государственной инспекцией по вопросам труда, планируется приведение к международным требованиям понятия минимальная заработная плата, повышение минимальных гарантий в оплате труда и обеспечение дифференциации оплаты в зависимости от сложности работ и квалификации работников.

“Этот законопроект мы разработали, и в сентябре он будет внесен в Кабинет министров, а в дальнейшем - в Верховную Раду”, - отметил А.ЧЕРКАСОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2011 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО презентовал законопроекты относительно изменений в сфере труда, в которых, в частности, он предложил усилить ответственность за нарушения в сфере труда и ввести понятие гарантированной зарплаты. Нормы законопроекта, который разработала Госинспекция по труду, соответствуют нормам законопроекта, представленного С.ТИГИПКО в апреле.

В частности, С.ТИГИПКО предлагал усилить ответственность руководителей предприятий за нарушения в сфере занятости. Правительство намеревалось увеличить штраф за данное нарушение с 50 до 500 необлагаемых налогом минимумов – до 8,5 тыс. грн.

«Мы предлагаем ввести понятие правонарушения: уклонение от заключения трудового договора в случае фактического допуска к работе, выплата вознаграждения за работу без начисления и уплаты страховых взносов и налогов. Предлагается ввести за данную норму штраф в 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов за каждого неоформленного работника. На сегодня это будет 34 тыс. грн.», - сказал министр.

В апреле эксперты критически оценили предложенные правительством усовершенствования трудового законодательства, отметив, что такие меры приведут к еще большей тенизации трудовых отношений и заработных плат.

В то же время, С.ТИГИПКО заявлял, что законопроекты в течение месяца будут доработаны и поданы в Верховную Раду, чего сделано не было.