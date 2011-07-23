За «Феофанией» должен быть сохранен привилегированный статус – Анищенко

Клиническая больница «Феофания» должна сохранить привилегированный статус в системе здравоохранения.

Такое мнение министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО высказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№27 от 22 июля - 13 августа 2011 г .).

«Я считаю, что больница в Феофании должна быть в общей системе здравоохранения, но все равно иметь привилегированный статус. Как научно-организационный центр или как, скажем, клиника при университете», - сказал министр.

При этом А.АНИЩЕНКО отметил, что уже сегодня лечебный комплекс стал доступней для рядовых граждан.

«Уже сегодня туда направляют много пациентов. Конечно, не всех, не массово — всю страну там принять не смогут. Но всех пациентов там лечат бесплатно» , - сказал министр, отметив при этом, что повышенный интерес к данной клинике «возникает из-за нашей бедности».