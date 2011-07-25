В сентябре Кабмин намерен подать в ВР пять законопроектов относительно регулирования рынка труда

В сентябре правительство намерено рассмотреть и подать в Верховную Раду пять законопроектов о регулировании рынка труда в Украине, в частности относительно выведения из тени зарплат и рабочих мест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Напомним, 4 апреля 2011 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО представил общественности два законопроекта относительно легализации заработных плат и рабочих мест. Законопроекты так и не поставили на рассмотрение парламента. Тогда же, весной 2011 года, было принято решение о разработке 5 законодательных документов с планами принять их осенью 2011 года.

Как отметили в пресс-службе министерства, на сегодняшний день рабочая группа, в состав которой входят представители Минсоцполитики и Государственной инспекции по вопросам труда, дорабатывает данные законопроекты.

Согласно текстам законопроектов, размещенным на официальном сайте Минсоцполитики, в сентябре планируется рассмотреть законопроект «О занятости населения», который определяет правовые и экономические основания госполитики занятости, в частности, речь идет о соцзащите от безработицы с учетом международного права.

Также будут рассмотрены проекты законов «Об ответственности предприятия, учреждений, организаций независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей и других субъектов предпринимательской деятельности в сфере труда», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно минимальных размеров оплаты труда и гарантий их обеспечения)», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о труде)».