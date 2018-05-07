Обещали - сделали: соцвыплаты урезаны

Обещанное урезание социальных выплат состоялось. Согласно постановлению правительства (№745), они сокращены для ряда категорий граждан. Государство по этой статье расходов уже задолжало несколько сотен миллиардов гривень. Погасить «заем» возможности нет и, как заявил глава Минюста Александр Лавринович, «никогда не будет». Между тем, от исков украинцев трещат полки в судах, которые принимают решение отнюдь не в пользу ответчика. Причем речь идет и о европейской Фемиде. Таким образом, во спасение казны и имиджа страны заработало нововведение – платить будут соизмеримо состоянию бюджета.

После не прохождения в парламенте вызвавшего бурю недовольства со стороны электората законопроекта "О гарантиях исполнения решений суда" (№7562), которым предусматривалось не только ограничить или отменить ряд льгот, но и скрыть от любопытных глаз конкретные их объемы и механизмы предоставления, что полностью переходило под контроль Кабинета Министров, 14 июня Верховная Рада приняла на первый взгляд вполне безобидные изменения в закон о госбюджете. Среди массы цифр документа (законопроект №8654) просматривается основной реформаторский пункт – соцвыплаты будут определяться не размерами согласно законам, а постановлениями Кабмина.

То есть, подавать в суд на невыполнение государством госгарантий вы, конечно, можете, но иск не будет удовлетворен, т.к. правительство приняло решение, что бюджетные средства не позволяют сейчас оплачивать эти нужды. Причем никто не отменял закон о статусе и социальной защите «чернобыльцев», детей войны, ветеранов военной службы и др., в которых их «блага» определены в процентном соотношении к прожиточному минимуму (что закреплено в цифрах). Таким образом, власть, с одной стороны, на бумаге повышает соцвыплаты, а с другой – уже совершенно по факту снижает до выгодного ей уровня – беспрецедентный шаг.

***Согласно постановлению от 6 июля 2011 года №745, текст которого размещен на Правительственном портале, данные доплаты финансируются за счет госбюджета. В частности, «чернобыльцам» I категории назначается ежемесячная дополнительная пенсия в таких размерах: инвалидам I группы – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (229,2 грн.), инвалидам II группы – 20% (152,8 грн.), инвалидам III группы, детям-инвалидам, лицам, страдающим лучевой болезнью, - 15% (114,6 грн.). Кроме того, для «чернобыльцев» II категории установлена дополнительная пенсия в размере 15% прожиточного минимума (114,6 грн.), III категории – 10% (76,4 грн.), IV – 5% (38,2 грн.). Также установлено, что ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, которая назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, который находился на его содержании, не может быть меньше 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (76,4 грн.). Предусматривается, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 1200 грн., II – 1090 грн. и III – 980 грн.; для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн.; для других инвалидов I группы – 710 грн., II – 655 грн., III – 600 грн.; для детей-инвалидов – 380 грн. Для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, устанавливаются такие размеры пенсий: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца, на двух и больше – 100%. Кроме того, устанавливается повышение пенсий неработающим пенсионерам, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения: тем, кто проживает в зоне безусловного (обязательного) отселения, — 13,2 грн.; тем, кто проживает в зоне гарантированного добровольного отселения, — 10,5 грн.; тем, кто проживает в зоне усиленного радиоэкологического контроля, — 5,2 грн. Для лиц, имеющих право на пенсию, согласно закону о пенсионном обеспечении уволенных с военной службы, назначается минимальный размер пенсии в следующих размерах: за выслугу лет – в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (764 грн.). По инвалидности минимальный размер пенсии не может быть ниже: для инвалидов войны с числа солдатов и матросов срочной службы I группы – 120% (916,8 грн.), II группы – 110% (840,4 грн.), для III группы – 105% (802,2 грн.); для других инвалидов с числа солдатов и матросов срочной службы I группы – 110% (840,4 грн.), II группы – 105% (802,2 грн.), III группы – 100% (764 грн.). Для инвалидов из числа ефрейторов (старших солдатов) и сержантов, старших матросов и старшин срочной службы устанавливается минимальная пенсия в размере 100% минимального размера пенсии, предусмотренного для инвалидов с числа солдатов и матросов срочной службы; с числа прапорщиков и мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лиц младшего начальственного и рядового состава органов внутренних дел и пожарной охраны – 120%; а с числа офицерского состава и лиц начальственного состава (кроме младшего) органов внутренних дел и пожарной охраны – 130%. Также Кабмин установил, что «детям войны» (кроме тех, на кого распространяется действие законов “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” и “О жертвах нацистских преследований”) к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или соцпомощи, которая выплачивается вместо пенсии, повышение проводится в размере 49,8 грн.

Получается, что при сохранении конституционного права гражданина обращения в суд, а также действия ст.5 Закона "О судоустройстве и статусе судей" (судебные решения являются обязательными к исполнению), правительство, не нарушая перечисленных норм, ограничивает основания для подобных обращений. А если даже и продолжите отстаивать правду, то выплат придется ждать не один год.

Нынешняя власть пошла куда дальше, чем Кабмин Тимошенко. Не препятствуя подачи исков, тогдашняя власть совершенно не напрягалась по поводу оплаты решений по ним. Все списывалось на кризис. Попытка сократить соцгарантии была, но провалилась. Люди имели хоть какую-то надежду на получение причитающихся сумм. Теперь же при подъеме экономики, о чем постоянно говорят первые лица государства, и ее отняли.

Действительно, необходимо в целом пересмотреть социальную политику, аннулировать добрую половину бесконечно растущих на обещаниях депутатов как на дрожжах льгот, заменить их действенной адресной помощью. Но говорить об этом, что делается на протяжении двух десятилетий, мало, давно пора переходить к конкретным шагам. Они неизбежны, хоть и очень болезненны. Вдумайтесь, только к 1 апреля валовый внешний долг Украины составил более 120 млрд. долл. - 84% ВВП. При этом государственный и гарантированный государством долг на 30 июня достиг 60,2 млрд. долл., за май он вырос на более чем 4%.

Но нельзя сбрасывать со счетов, что кошельки украинцев «худеют» от месяца к месяцу. По подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из 5 украинцев. При этом за 2010-ый мы обеднели на 10%. Наша страна занимает 83-е место в рейтинге развития общества ООН, потеряв 7 позиций всего за год. О каком урезании может идти речь?.. И не стоит все просчеты списывать на предыдущих правителей. В принципе, и оппозиция, и власть периодически меняются местами, так что за такое положение вещей получить «по заслугам» поделом и тем, и другим. И не нужно рассказывать, что зарплаты и пенсии будут расти. Мы на деле убедились, каким образом выполняются подобные обещания. А реакция населения вполне прогнозируемая.

Как сообщил президент ВОО «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев, в День независимости «чернобыльцы» совместно с ветеранами проведут митинг под стенами Администрации Президента с требованием возобновить их социальные гарантии. В акции планируют принять участие около 20 тысяч человек.

«Участвовать будут также ветеранские организации, то есть, ветераны войны, ветераны труда, военной службы, правоохранительных органов со всех регионов Украины. Больше всего участников будет с Донбасса», - отметил Ю.Андреев.

При этом он напомнил, что 53 народных депутата обратились в Конституционный суд относительно правомерности вводимых норм. «Судя по составу суда, это (решение – авт.) может быть принято где-то в январе следующего года, - считает Ю.Андреев. - Подобное уже делала Тимошенко в декабре 2007 года. А в мае 2008 года Конституционный суд признал такие действия неконституционными».

Остается надеяться, что не все в своих просчетах учел Кабмин, и КС повторится в данном вопросе.

УНИАН обратился за комментарием в Минсоцполитики по поводу сложившейся ситуации с социальными выплатами. Ответа пока не последовало...

Елена Быстрицкая (УНИАН)