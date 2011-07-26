Препаратов для лечения больных СПИДом хватит до октября-ноября – Минздрав

Остатка препаратов для лечения больных СПИДом в регионах хватит до октября-ноября 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО проинформировал представителей Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ).

"Мы работаем в одном поле и с одной целью - обеспечить больных СПИДом адекватным качественным лечением. Медики самостоятельно не смогут решить вопрос профилактики ВИЧ-инфицирования и оказания комплексной помощи больным СПИДом, мы можем решить проблему лишь совместными усилиями", - подчеркнул министр.

А.АНИЩЕНКО поблагодарил представителями Всеукраинской сети ЛЖВ за внеплановую закупку детских форм антиретровирусных препаратов на сумму более 1,2 млн. грн.

Министр проинформировал представителей Сети о наличии остатка препаратов для лечения больных СПИДом в регионах до октября-ноября 2011 года. Кроме того, чтобы не перерывать лечения, Министерство проводит перераспределение препаратов между регионами, но на сегодняшний день проблемным остается вопрос обеспечения лекарствами нововыявленных больных, финансирование лечения которых не было предусмотрено в государственном бюджете. Министерство намерено решить этот вопрос за счет экономии средств при проведении тендеров, а также планирует обратиться к правительству с просьбой выделить дополнительные средства.

"Мы понимаем и поддерживаем мероприятия Минздрава по наведению порядка с государственными закупками лекарств, - отметил председатель Координационного Совета Всеукраинской сети ЛЖВ Владимир ЖОВТЯК. - Переходный период всегда трудный, поэтому Сеть готова оказать всяческую поддержку Министерству для обеспечения больных СПИДом качественными лекарствами".

Во время встречи была достигнута договоренность по включению представителей Всеукраинской сети ЛЖВ в состав рабочей группы по пересмотру номенклатуры (наименования препаратов, закупаемых в рамках государственной программы) и разработке технического задания. Учитывая необходимость ускорить проведение торгов и осуществления закупки препаратов, было принято решение завершить пересмотр номенклатуры и разработку технического задания до 1 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее издания «Зеркало недели. Украина» писало, что в связи с переделом рынка медицинских тендерных закупок, Минздрав за шесть месяцев текущего года не закупил ни одной упаковки медпрепаратов.